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    Киев

    В Киеве под Печерским судом произошла драка: есть пострадавшие

    (обновлено: )43921
    Согласно данным СМИ, конфликт произошел между представителями организаций С14 и ОО "Майдан". В результате столкновения пострадали два активиста. Здание суда сразу вышли охранять около 40 полицейских.
    Стрельба возле Печерского суда в Киеве
    hromadske.ua

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В Киеве  под зданием Печерского суда подрались представители организаций С14 и ОО "Майдан", сообщает hromadske.ua.

    Причиной для конфликта организаций стало рассмотрение дел по мерам пресечения работникам полиции, которых подозревают в преступлениях против Майдана.

    hromadske.ua
    Стрельба возле Печерского суда в Киеве

    Так, "Майдан" пришли поддержать работников полиции, а С14 выступали за то, чтобы им избрали меру пресечения.

    В результате столкновения пострадали два представителя ОО "Майдан".

    Здание суда сразу вышли охранять около 40 представителей полиции. На место прибыла "скорая", которая оказала помощь пострадавшим.

    Также представители С14 прокололи покрышки двум машинам с наклейками ОО "Майдан".

    Напомним, в сентябре активисты С14 расписали фасад салона мебели, чей директор поручил уничтожить граффити времен Евромайдана. Также они подожгли шины у входной двери.

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