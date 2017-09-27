Драка в Киевском облсовете. Кадры депутатского удара в челюсть

Карлюк сообщил, что пошел блокировать президиум, так как "терпение лопнуло".

"Конфликт между БПП и "Батькивщиной", который имеет большинство в совете, возник давно, еще весной, потому что "Батькивщина" отказывается поддерживать наши проекты решений. (…) Сегодня заседание переносили несколько раз. Наконец Старикова (председатель Киевского облсовета Анна Старикова — Ред.) пришла и говорит, что голосуем за повестку дня. А мы: " Как же наши вопросы?". Мы начинаем блокировать трибуну", — сообщил Виталий Карлюк изданию.

По словам Карлюка, Старикова его толкнула.

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"Здесь я боковым зрением вижу, что на меня бежит какой-то человек, агрессивно настроенный, поскольку я очень долгое время занимался спортом, у меня сработал инстинкт самосохранения. Я понимаю, что неправ, но эмоции зашкаливали", — сказал депутат.

При этом он добавил, что переживает за здоровье коллеги, информация о переломе челюсти и сотрясении мозга не подтверждена.

"Только что говорил с врачами. Сейчас его отправляют на МРТ и КТ, глубокое обследование, диагноз будет через час", — сказал Карлюк.

Ранее сообщалось, что в ходе драки в облсовете пострадал один депутат.