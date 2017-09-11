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    Киев

    ЧП в час-пик: в киевском метро сильный дым, людей эвакуировали

    (обновлено: )40010
    Согласно данным очевидцев, поезда не ходили больше 15 минут, и до сих пор стоят. В частности, пассажиры, находящиеся на станции "Почтовая площадь", говорят, что поезда не ходят в обе стороны.
    В киевском метро сильный дым, людей эвакуировали
    Фото из соцсетей

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на "синей" (Куреневско-Красноармейской) ветке метрополитена произошло ЧП. Задержка движения поездов в сторону станции "Героев Днепра" произошла из-за задымления на отрезке от станции метро "Контрактовая площадь" до станции "Тараса Шевченко".

    hromadske.ua
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    По данным очевидцев, станции закрыты на вход.

    Поезда не ходили больше 15 минут, и до сих пор стоят. В частности, пассажиры, находящиеся на станции "Почтовая площадь", говорят, что поезда не ходят в обе стороны.

    Напомним, ранее сообщалось, что пассажиры задержали на станции киевского метро "Петровка" иностранца, который, угрожая ножом, приставал к людям.

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