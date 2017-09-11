ЧП в час-пик: в киевском метро сильный дым, людей эвакуировали

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КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на "синей" (Куреневско-Красноармейской) ветке метрополитена произошло ЧП. Задержка движения поездов в сторону станции "Героев Днепра" произошла из-за задымления на отрезке от станции метро "Контрактовая площадь" до станции "Тараса Шевченко".

hromadske.ua Ситуация в киевском метро, 11 сентября 2017

По данным очевидцев, станции закрыты на вход.

Поезда не ходили больше 15 минут, и до сих пор стоят. В частности, пассажиры, находящиеся на станции "Почтовая площадь", говорят, что поезда не ходят в обе стороны.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажиры задержали на станции киевского метро "Петровка" иностранца, который, угрожая ножом, приставал к людям.