В метро Киева задержан мужчина с саблей и кинжалом

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. На станции киевского метрополитена "Левобережная" полицейские задержали мужчину, который имел при себе саблю и кинжал, сообщает Нацполиция столицы.

"Работники полиции остановили подозрительного мужчину для проверки документов. В результате правоохранители обнаружили у него под курткой саблю и кинжал (штык-нож). Следственно-оперативная группа задокументировала правонарушение и изъяла предметы для проведения экспертизы. Правоохранители выяснили, что на ношение и хранение кинжала у мужчины есть разрешение, но в феврале закончился срок действия. На киевлянина составили административные материалы по ст. 192 (Нарушение гражданами сроков регистрации (перерегистрации) наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и правил взятия его на учет) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа от пяти до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", — сообщает подробности полиция.

Задержанный, 1961 года рождения, правоохранителям пояснил, что изъятые предметы принадлежат ему, он приобрел их для самозащиты и вез на реставрацию. Разрешения на ношение и хранение сабли у мужчины не было.

По данному факту следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

Ране сообщалось, что пассажиры задержали на станции киевского метро "Петровка" иностранца, который, угрожая ножом, приставал к людям.