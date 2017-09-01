Киевский метрополитен перешел на синие жетоны

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен начиная с пятницы, 1 сентября, вывел из оборота зеленые жетоны и полностью переходит на оплату проезда синими жетонами.

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Зеленые жетоны действовали до 31 августа, сообщили в Киевском метрополитене.

В Киеве с 15 июля подорожал проезд во всех видах общественного транспорта. Проезд на автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере составляет 4 гривны вместо трех. Стоимость проезда в городской электричке и метро выросла с 4 до 5 гривен. В связи с подорожанием изменился и цвет жетонов в киевском метро.