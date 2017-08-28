В Киеве в понедельник ограничат движение на Южном мосту

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в понедельник, 28 августа, будет ограничено движение по Южному мосту в направлении от просп. Н. Бажана до Надднепрянского шоссе, сообщает "Киевавтодор" в Facebook.

Ограничение будет действовать до 23 октября.

"С 10:00 28 августа до 23 октября в связи с выполнением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода по направлению движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движения транспорта", — говорится в сообщении.

Напомним, в центре Киева перекрывали движение транспорта из-за мероприятий ко Дню Независимости.