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    Киев

    В Киеве в понедельник ограничат движение на Южном мосту

    (обновлено: )36
    По данным "Киевавтодор", движение ограничат с 10:00 28 августа до 23 октября в связи с выполнением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода.
    Южный мост в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в понедельник, 28 августа, будет ограничено движение по Южному мосту в направлении от просп. Н. Бажана до Надднепрянского шоссе, сообщает "Киевавтодор" в Facebook.

    Ограничение будет действовать до 23 октября. 

    "С 10:00 28 августа до 23 октября в связи с выполнением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода по направлению движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движения транспорта", — говорится в сообщении. 

    Напомним, в центре Киева перекрывали движение транспорта из-за мероприятий ко Дню Независимости.

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