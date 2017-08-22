КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Жилой частный дом загорелся утром во вторник в селе Троещина в столице.

По данным СМИ, огонь поразил более 20 квадратных метров, валит густой черный дым.

Facebook dtp.kiev.ua В Киеве загорелся жилой дом

Напомним, накануне в Киеве произошел крупный пожар в районе киностудии Довженко. Сообщалось, что в парке им. Пушкина сгорело одноэтажное здание ресторана "Шам". Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Также сообщалось о пожаре в воинской части в Лозовой Харьковской области.