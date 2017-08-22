КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Жилой частный дом загорелся утром во вторник в селе Троещина в столице.
По данным СМИ, огонь поразил более 20 квадратных метров, валит густой черный дым.
В Киеве загорелся жилой дом
Напомним, накануне в Киеве произошел крупный пожар в районе киностудии Довженко. Сообщалось, что в парке им. Пушкина сгорело одноэтажное здание ресторана "Шам". Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Также сообщалось о пожаре в воинской части в Лозовой Харьковской области.