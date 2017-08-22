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    Киев

    В Киеве загорелся жилой дом

    (обновлено: )145
    В столичном селе Троещина, по данным очевидцев, загорелся частный жилой дом, место пожара затянуло густым черным дымом. Накануне в Киеве произошел масштабный пожар близ киностудии Довженко.
    В Киеве загорелся жилой дом
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    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Жилой частный дом загорелся утром во вторник в селе Троещина в столице.

    По данным СМИ, огонь поразил более 20 квадратных метров, валит густой черный дым.

    Facebook dtp.kiev.ua
    В Киеве загорелся жилой дом

    Напомним, накануне в Киеве произошел крупный пожар в районе киностудии Довженко. Сообщалось, что в парке им. Пушкина сгорело одноэтажное здание ресторана "Шам". Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

    Также сообщалось о пожаре в воинской части в Лозовой Харьковской области.

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