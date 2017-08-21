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    Киев

    В Киеве Mercedes сбил мотоцикл и скрылся

    (обновлено: )39
    В результате серьезного ДТП, которое спровоцировал водитель Mercedes и скрылся с места аварии, госпитализированы пилот и пассажирка мотоцикла.
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua, facebook

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Лобановского, 57 водитель Mercedes темного цвета сбил мотоцикл и скрылся с места аварии.

    У покинувшего место ДТП автомобиля серьезно поврежден бок.

    dtp.kiev.ua, facebook
    На месте ДТП в Киеве

    За рулем мотоцикла находился сотрудник организации Police 911 с пассажиркой, оба госпитализированы, сообщает dtp.kiev.ua.

    У девушки травма позвоночника.

    Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина. Виновником аварии признал себя охранник Дыминского, хотя родственники погибшей утверждают, что за рулем авто был сам бизнесмен.

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