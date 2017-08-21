В Киеве Mercedes сбил мотоцикл и скрылся

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Лобановского, 57 водитель Mercedes темного цвета сбил мотоцикл и скрылся с места аварии.

У покинувшего место ДТП автомобиля серьезно поврежден бок.

dtp.kiev.ua, facebook На месте ДТП в Киеве

За рулем мотоцикла находился сотрудник организации Police 911 с пассажиркой, оба госпитализированы, сообщает dtp.kiev.ua.

У девушки травма позвоночника.

Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина. Виновником аварии признал себя охранник Дыминского, хотя родственники погибшей утверждают, что за рулем авто был сам бизнесмен.