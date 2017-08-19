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    Киев

    В центре Киева горит новострой

    (обновлено: )210
    В Шевченковском районе столицы на улице Урицкого горит новострой. По данным очевидцев, скорая помощь уже на месте. Подробности происшествия уточняются.
    В центре Киева горит новострой
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Киеве 19 августа, в Шевченковском районе на ул. Урицкого (ныне ул. Липковского) вспыхнула новостройка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

    dtp.kiev.ua
    В центре Киева горит новострой

    "ЧП в Киеве, сейчас. ул. Урицкого. Горит новостройка. ГСЧС и скорая помощь уже на месте. Подробности происшествия уточняются!", — говорится в сообщении.

    Напомним, пожар произошел в одной из квартир в многоэтажном доме Шевченковского района Киева. В квартире были обнаружены тела двух погибших, также сообщалось, что один человек выпрыгнул из окна седьмого этажа.

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