КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Киеве 19 августа, в Шевченковском районе на ул. Урицкого (ныне ул. Липковского) вспыхнула новостройка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

dtp.kiev.ua В центре Киева горит новострой

"ЧП в Киеве, сейчас. ул. Урицкого. Горит новостройка. ГСЧС и скорая помощь уже на месте. Подробности происшествия уточняются!", — говорится в сообщении.

Напомним, пожар произошел в одной из квартир в многоэтажном доме Шевченковского района Киева. В квартире были обнаружены тела двух погибших, также сообщалось, что один человек выпрыгнул из окна седьмого этажа.