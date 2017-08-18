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    Киев

    В Киеве полицейский сбил мотоциклиста - очевидец

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    Знакомый пострадавшего сообщает, что водитель был в нетрезвом состоянии. Также он утверждает, что нарушитель является работником Нацполиции - следователем отдела полиции Днепровского управления.
    ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Ночью на Позняках в Киеве произошло ДТП с участие мотоциклиста и Subaru. Об этом сообщается в Facebook dtp.kiev.ua.

    Сообщается, что ДТП произошло по адресу ул. Мишуги 9, возле L'Kafa и ТРЦ Пирамида на Позняках. По данным очевидца, разворачиваясь через двойную сплошную водитель автомобиля сбил мотоциклиста, который двигался по своей полосе.

    Знакомый пострадавшего сообщает, что водитель был в нетрезвом состоянии. Также он утверждает, что нарушитель является работником Нацполиции — следователем отдела полиции Днепровского управления.

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