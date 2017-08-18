В Киеве полицейский сбил мотоциклиста - очевидец

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Ночью на Позняках в Киеве произошло ДТП с участие мотоциклиста и Subaru. Об этом сообщается в Facebook dtp.kiev.ua.

Сообщается, что ДТП произошло по адресу ул. Мишуги 9, возле L'Kafa и ТРЦ Пирамида на Позняках. По данным очевидца, разворачиваясь через двойную сплошную водитель автомобиля сбил мотоциклиста, который двигался по своей полосе.

Знакомый пострадавшего сообщает, что водитель был в нетрезвом состоянии. Также он утверждает, что нарушитель является работником Нацполиции — следователем отдела полиции Днепровского управления.