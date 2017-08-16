КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Киеве ночью 16 августа на проспекте С. Бендеры, 26Д по направлению от Петровки в сторону Троещины автомобиль сбил пешехода, информирует dtp.kiev.ua в Facebook.

Сообщается, что два пешехода пытались перейти дорогу в неположенном месте, один успел перебежать, а второго сбил насмерть автомобиль "Шевроле".

По данным издания, водитель находился в трезвом состоянии.

facebook.com/dtp.kiev.ua В Киеве авто насмерть сбил перебегавшего в неположенном месте мужчину

На месте работал наряд полиции и следственно- оперативная группа.

facebook.com/dtp.kiev.ua В Киеве авто насмерть сбил перебегавшего в неположенном месте мужчину

Как сообщалось ранее, под Одессой водитель Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в полицейский автомобиль, в результате чего участковый получил серьезные травмы.