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    Киев

    В Киеве авто насмерть сбил перебегавшего в неположенном месте мужчину

    (обновлено: )5902
    Как стало известно, два пешехода пытались перейти дорогу в неположенном месте, один успел перебежать, а второго сбил насмерть автомобиль "Шевроле".
    В Киеве авто насмерть сбил перебегавшего в неположенном месте мужчину
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Киеве ночью 16 августа на проспекте С. Бендеры, 26Д по направлению от Петровки в сторону Троещины автомобиль сбил пешехода, информирует dtp.kiev.ua в Facebook.

    Сообщается, что два пешехода пытались перейти дорогу в неположенном месте, один успел перебежать, а второго сбил насмерть автомобиль "Шевроле".

    По данным издания, водитель находился в трезвом состоянии. 

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    В Киеве авто насмерть сбил перебегавшего в неположенном месте мужчину

    На месте работал наряд полиции и следственно- оперативная группа. 

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    В Киеве авто насмерть сбил перебегавшего в неположенном месте мужчину

    Как сообщалось ранее, под Одессой водитель Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в полицейский автомобиль, в результате чего участковый получил серьезные травмы.

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