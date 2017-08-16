Всмятку. Пьяный водитель под Одессой протаранил полицейское авто

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Под Одессой водитель Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в полицейский автомобиль, в результате чего участковый получил серьезные травмы, сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

"Предварительно установлено, что во время несения службы на участке обслуживания в с.Холодна Балка Беляевского района на служебный автомобиль ВАЗ, который стоял на обочине и в котором находился 26-летний полицейский, совершил наезд автомобиль "Ниссан", под управлением водителя, который находится в состоянии сильного алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что водитель-нарушитель был задержан. Участковый офицер в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

Facebook Полиции Одесской области ДТП с участием полицейского авто под Одессой

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

На днях сообщалось, что под Одессой хулиганы с гранатой напали на полицейских и угнали авто.