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    Киев

    Делом о стрельбе с участием нардепа в Киеве займется военная прокуратура

    (обновлено: )50510
    По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, она не может озвучить причины, по которым Нацполиция передала это дело военной прокуратуре.
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Евгений Шевченко в facebook

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Дело о стрельбе на столичной Троещине во время конфликта с участием внефракционного народного депутата Украины Сергея Мельничука будет расследовать военная прокуратура. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

    Как сообщалось, в полиции Киева подтвердили факт стрельбы в Деснянском районе во вторник во время конфликта с участием нардепа Сергея Мельничука, однако, по словам правоохранителей, стрелял не политик.

    "Делом будет заниматься военная прокуратура", — приводит слова Максимец УНИАН.

    Евгений Шевченко в facebook
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа

    По словам Максимец, она не может озвучить причины, по которым Нацполиция передала это дело военной прокуратуре.

    Напомним, на пляже Полтавы 10 августа произошла перестрелка, в результате которой погиб человек.

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