Делом о стрельбе с участием нардепа в Киеве займется военная прокуратура

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Дело о стрельбе на столичной Троещине во время конфликта с участием внефракционного народного депутата Украины Сергея Мельничука будет расследовать военная прокуратура. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Как сообщалось, в полиции Киева подтвердили факт стрельбы в Деснянском районе во вторник во время конфликта с участием нардепа Сергея Мельничука, однако, по словам правоохранителей, стрелял не политик.

"Делом будет заниматься военная прокуратура", — приводит слова Максимец УНИАН.

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По словам Максимец, она не может озвучить причины, по которым Нацполиция передала это дело военной прокуратуре.

Напомним, на пляже Полтавы 10 августа произошла перестрелка, в результате которой погиб человек.

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