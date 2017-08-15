В Полтаве произошла стрельба

Патрульная полиция Полтавы

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Полтаве задержали вооруженного мужчину во вторник, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Около 13:40 в городе Полтава возле кафе "Хуторок" сотрудники патрульной полиции задержали неизвестного гражданина, который применил предмет, похожий на пневматическое оружие по отношению к другому лицу", — говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия осуществлялась охрана места происшествия, опрос свидетелей. Скорая помощь не понадобилась. В дальнейшем задержанного передали следственно-оперативной группе.

Подробности инцидента выясняются.

Напомним, на пляже Полтавы 10 августа произошла перестрелка, в результате которой погиб человек.

Также сообщалось о стрельбе в Днепре.

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