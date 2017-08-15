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    В Полтаве произошла стрельба

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    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения (552)

    (обновлено: )39160
    По данным правоохранителей, мужчина угрожал пневматическим пистолетом и выстрелил из него. Задержанного передали следственно-оперативной группе. Подробности выясняются.
    Пневматическое оружие
    Патрульная полиция Полтавы

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Полтаве задержали вооруженного мужчину во вторник, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

    Работа украинских полицейских. Архивное фото
    УНИАН
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    "Около 13:40 в городе Полтава возле кафе "Хуторок" сотрудники патрульной полиции задержали неизвестного гражданина, который применил предмет, похожий на пневматическое оружие по отношению к другому лицу", — говорится в сообщении.

    По прибытию на место происшествия осуществлялась охрана места происшествия, опрос свидетелей. Скорая помощь не понадобилась. В дальнейшем задержанного передали следственно-оперативной группе.

    Подробности инцидента выясняются.

    Напомним, на пляже Полтавы 10 августа произошла перестрелка, в результате которой погиб человек.

    Также сообщалось о стрельбе в Днепре.

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