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    В Стамбуле мужчина на крыше ведет стрельбу из ружья

    (обновлено: )23
    По данным СМИ, мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в стамбульском районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг.
    В Стамбуле вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома
    @azonceoldu

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Стамбуле вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома, сообщает агентство IHA.

    По данным агентства, мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в стамбульском районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг.

    На опубликованной агентством фотографии бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем.

    Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить, сообщает агентство.

    Как сообщалось ранее, 14 августа по меньшей мере четыре человека были убиты на тихоокеанском курорте Акапулько, который стал горячей точкой в современной Мексике.

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