В Стамбуле мужчина на крыше ведет стрельбу из ружья

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Стамбуле вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома, сообщает агентство IHA.
По данным агентства, мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в стамбульском районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг.
— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 15 августа 2017 г.
На опубликованной агентством фотографии бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем.
Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить, сообщает агентство.
Как сообщалось ранее, 14 августа по меньшей мере четыре человека были убиты на тихоокеанском курорте Акапулько, который стал горячей точкой в современной Мексике.