Киевляне за три года добровольно сдали более 2600 единиц оружия

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КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. С 2014 по 2017 год киевляне добровольно сдали 2676 единиц оружия, боеприпасов и спецсредств, сообщил депутат Киевского горсовета Александр Пабат.

"Согласно предоставленной Главным управлением Нацполиции в Киеве информации, в рамках мероприятий по добровольной сдаче оружия, только с 2014 по 2017 год киевляне слили 2676 единиц оружия, боеприпасов и спецсредств", — написал Пабат на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что за 2014 год было сдано всего 344 единицы, максимум в 2016-м – 1182 единицы.

"С выводами по 2017 спешить не буду, до конца года возможны еще 1-2 "месячника добровольной сдачи". Но если брать показатель за апрель 2017 – 566 единицы, он выше среднего показателя за каждый из месячников 2016, 2015 и 2014 годов. Так больше сдают или интенсивнее накапливают?" — подытожил Пабат.