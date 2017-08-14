Соцпартия потребовала у СБУ лишить Киву званий и оружия

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Политсовет Социалистической партии подал заявление в Службу безопасности Украины с просьбой привлечь к ответственности советника главы МВД Илья Киву, сообщил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин.

Ранее советник главы МВД Украины Илья Кива объявил о своем решении возглавить Социалистическую партию Украины (СПУ). Он сообщил, что на пост главы СПУ его избрал съезд. Некоторые политики заявили по этому поводу, что легитимного съезда не было.

"Все члены политсовета СПУ и СДП на совместном заседании единогласно приняли и подписали заявление в СБУ, президенту Украины и другим силовым ведомствам относительно угроз советника Авакова Кивы. Этот узурпатор-рейдер неоднократно в эфире телеканалов, в СМИ и в социальных сетях угрожал утопить в крови Руководителей Социалистической партии и СДП, некоторых народных депутатов, которые выступили против рейдерства СПУ", — написал Каплин на своей странице в Facebook.

"Учитывая неустойчивое психическое состояние, которое подтверждают медицинские справки, требуем наказать его за эти высказывания, обеспечить охрану адресатам угроз, а также лишить его воинских званий, погон и разрешений на оружие", — резюмировал нардеп.