наверх
10.08.201720:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве прямо на дороге горит автомобиль

    (обновлено: )18410
    В соцсетях сообщается, что горит автомобиль Peugeot 605. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. На место вызвали пожарных и правоохранителей.
    Автомобиль, загоревшийся в Голосеевском районе Киева, 10 августа 2017
    dtp.kiev.ua/Facebook

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Автомобиль Peugeot вечером в четверг горит на Голосеевском проспекте в Киеве, по предварительным данным, пострадавших нет.

    "Прямо сейчас ЧП в Киеве на Голосеевском проспекте: горит Пежо 605. По предварительной информации, пострадавших нет. На место ЧП вызваны пожарные и полиция", — сообщается на странице dtv.kiev.ua в Facebook.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    dtp.kiev.ua/Faceboo, 10 августа 2017

    В июне на остановке общественного транспорта возле станции метро "Харьковская" в Киеве произошло возгорание маршрутного автобуса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Муравицкий. Архивное фото
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Ирина Бережная
    Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС
    Под Одесской хулиганы с гранатой напали на полицейских и угнали авто. Видео
    Рост криминала в Украине