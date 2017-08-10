В Киеве прямо на дороге горит автомобиль

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Автомобиль Peugeot вечером в четверг горит на Голосеевском проспекте в Киеве, по предварительным данным, пострадавших нет.

"Прямо сейчас ЧП в Киеве на Голосеевском проспекте: горит Пежо 605. По предварительной информации, пострадавших нет. На место ЧП вызваны пожарные и полиция", — сообщается на странице dtv.kiev.ua в Facebook.

facebook.com/dtp.kiev.ua dtp.kiev.ua/Faceboo, 10 августа 2017

В июне на остановке общественного транспорта возле станции метро "Харьковская" в Киеве произошло возгорание маршрутного автобуса.