В Киеве напали на женщину с младенцем средь бела дня

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В Киеве патрульные полицейские задержали 19-летнего парня, который напал на женщину с ребенком и отобрал 227 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины на своей странице в Facebook.

"Я кормила ребенка в припаркованном авто, когда неизвестный подбежал к нам и забрал все деньги, которые были — 227 гривен", — рассказала пострадавшая сотрудникам полиции.

Потерпевшая описала внешность преступника и добавила, что это произошло на Большой Окружной дороге. Вероятного нападающего патрульные полицейские задержали неподалеку, на перекрестке Минского проспекта и Большой Кольцевой дороги.

"19-летнего мужчину доставили в Подольское отделение полиции. Там его увидела заявительница и подтвердила: деньги у нее отобрал именно этот гражданин", — говорится в сообщении.

В конце июля женщина с отверткой напала на прохожую и отобрала у нее деньги. Инцидент произошел в Киеве.