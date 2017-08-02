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    В Киеве напали на женщину с младенцем средь бела дня

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    Потерпевшая описала внешность преступника и добавила, что это произошло на Большой Окружной дороге. Вероятного нападающего патрульные полицейские задержали неподалеку, на перекрестке Минского проспекта и Большой Кольцевой дороги.
    Мужчина напал на девушку с младенцем в Киеве
    Пресс-служба Патрульной полиции в Facebook

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В Киеве патрульные полицейские задержали 19-летнего парня, который напал на женщину с ребенком и отобрал 227 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины на своей странице в Facebook.

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    "Я кормила ребенка в припаркованном авто, когда неизвестный подбежал к нам и забрал все деньги, которые были — 227 гривен", — рассказала пострадавшая сотрудникам полиции.

    Потерпевшая описала внешность преступника и добавила, что это произошло на Большой Окружной дороге. Вероятного нападающего патрульные полицейские задержали неподалеку, на перекрестке Минского проспекта и Большой Кольцевой дороги.

    "19-летнего мужчину доставили в Подольское отделение полиции. Там его увидела заявительница и подтвердила: деньги у нее отобрал именно этот гражданин", — говорится в сообщении.

    В конце июля женщина с отверткой напала на прохожую и отобрала у нее деньги. Инцидент произошел в Киеве.

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