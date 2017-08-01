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    Фотоленты

    Историческая часть Подола в Киеве стала пешеходной

    (обновлено: )39
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    УНИАН
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    УНИАН
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    УНИАН
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    УНИАН
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    УНИАН
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    УНИАН
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    УНИАН
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    УНИАН
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    УНИАН

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    С 1 августа парковочное пространство перед Киево-Могилянской академией и отрезок улицы Сагайдачного от Контрактовой площади до перекрестка с улицей Андреевской стало пешеходным.

    Для машин выделен автомобильный проезд с улицы Ильинской к улице Сковороды и небольшую парковку. Также сделали специальный заезд для сотрудников Нацбанка, офис которого находится на Контрактовой площади и является режимным объектом.

    Объехать пешеходную зону можно будет по улицам Покровской (в сторону Почтовой площади) и Братской (в сторону Верхнего и Нижнего Валов).

    Читайте также: Количество пешеходных зон в Киеве будет расти — глава Подольской РГА

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