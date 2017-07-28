Власти Киева запретят проезд по Контрактовой площади и ул. Сагайдачного

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко распорядился сделать пешеходными Контрактовую площадь и ул. Петра Сагайдачного (до ул. Андреевской) в Подольском районе столицы, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно документу, вводится одностороннее движение на ул. Братской (от ул. Андреевской до ул. Ильинской); на ул. Покровской (от дома № 8 на Контрактовой площади до ул. Андреевской); на ул. Ильинской (от ул. Братской до Контрактовой площади); на Контрактовой площади (от ул. Ильинской до ул. Григория Сковороды).

В КГГА отметили, что обустройство пешеходной зоны на Контрактовой площади и ул. Сагайдачного создаст комфортное пешеходное пространство в исторической части Подола.

По данным КГГА, коммунальное предприятие "Киевдорсервис" разработало и согласовало с Главным управлением Национальной полиции в г. Киеве схемы организации дорожного движения, которые предусматривают установление дорожных знаков.

Департамент транспортной инфраструктуры внесет соответствующие изменения в работу маршрутов городского транспорта.

Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация демонтировала все МАФы на Контрактовой площади.