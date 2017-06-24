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    В мире

    Польша намерена закрыть пешеходный пункт пропуска с Украиной

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (601)

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    Пограничная служба Польши не рекомендует продлевать действие пункта пропуска "Угринов - Долгобичув" из-за отсутствия условий, гарантирующих безопасность людей, пересекающих границу пешком.
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Пограничная служба Польша не рекомендует продлевать действие пешеходного пункта пересечения украинско-польской границы в пункте пропуска "Угринов — Долгобичув", сообщил активист инициативы "Пешеходные переходы" Якуб Логинов, пишет "Европейская правда".

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    Он отметил, что получил официальное письмо по этому вопросу от Люблинского воеводства. Так, в частности, заверили, что заинтересованы в продолжении работы пункта пересечения и направили запрос в соответствующие службы.

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    В то же время пограничная служба Польши в ответ сообщила, что не рекомендует продлевать действие пункта пропуска из-за отсутствия условий, гарантирующих безопасность людей, пересекающих границу пешком.

    В документе указано, что "дальнейшая судьба проекта должна зависеть от создания соответствующих условий и инфраструктуры, сделанных исключительно для пешеходов".

    Польские пограничники отметили, что в пункте пересечения значительно возросло количество автобусов, поскольку он предназначен для автомобильного транспорта.

    Флаг ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Напомним, в декабря 2016 года польская сторона с такой же мотивацией не рекомендовала продолжать работу пункта пересечения границы "Угринов – Долгобичув", но в итоге стороны согласились продлить срок эксперимента еще на полгода.

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    Пункт пропуска "Угринов" расположен в Сокольском районе Львовской области. С 1 июля 2015 года в этом международном пункте пропуска для автомобильного сообщения позволили также пешее пересечение границы. На сегодня он является одним из двух пешеходных переходов через границу с Польшей во Львовской области.

    С 11 июня 2017 года граждане Украины могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода украинцы получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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