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    Киев

    "Киевгаз" проверит состояние газового оборудования всех домов столицы

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    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве (24)

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    "Киевгаз" призвал владельцев и балансодержателей обеспечить беспрепятственный доступ к собственному газовому оборудованию и внутридомовым газопроводам.
    Газовая конфорка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. ПАО "Киевгаз" проведет проверку технического состояния газового оборудования и инструктаж для безопасного пользования газовыми приборами в квартирах, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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    Соответствующее поручение дал руководству предприятия заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

    "Киевгаз" призывает владельцев и балансодержателей обеспечить беспрепятственный доступ к собственному газовому оборудованию и внутридомовым газопроводам", — говорится в сообщении.

    По информации "Киевгаз", значительное количество киевлян игнорирует жизненно важные правила и создает случаи неправомерного непредоставления доступа в помещения. 

    Напомним, в результате взрыва, который произошел 26 июля, в жилом доме в Киеве, погибла одинокая пожилая женщина.


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