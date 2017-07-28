"Киевгаз" проверит состояние газового оборудования всех домов столицы

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. ПАО "Киевгаз" проведет проверку технического состояния газового оборудования и инструктаж для безопасного пользования газовыми приборами в квартирах, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Соответствующее поручение дал руководству предприятия заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Киевгаз" призывает владельцев и балансодержателей обеспечить беспрепятственный доступ к собственному газовому оборудованию и внутридомовым газопроводам", — говорится в сообщении.

По информации "Киевгаз", значительное количество киевлян игнорирует жизненно важные правила и создает случаи неправомерного непредоставления доступа в помещения.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 26 июля, в жилом доме в Киеве, погибла одинокая пожилая женщина.



