В Киеве на взятке погорел чиновник коммунального предприятия

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Директор КП "Плесо" был задержан на взятке Прокуратурой Киева совместно с Национальной полицией.

Об этом Прокуратура сообщает своей странице в Facebook.

"Чиновник получил 20 тысяч гривен от предпринимателя за препятствование осуществлению торговли на территории острова Труханов", — говорится в сообщении.

Прокуратура Киева, facebook Задержания на взятке директора "Плесо"

Его задержали недалеко от места работы после получения оговоренной сумы средств. На данный момент решается вопрос про объявление задержанному подозрения и избрания ему меры пресечения.

В кабинете директора проводятся обыски, устанавливается, давал ли он еще кому-то подобные "разрешения".

Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что за текущий год в отношении полицейских было открыто почти 600 уголовных производств.