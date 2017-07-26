В Киеве на взятке погорел чиновник коммунального предприятия

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Директор КП "Плесо" был задержан на взятке Прокуратурой Киева совместно с Национальной полицией.
Об этом Прокуратура сообщает своей странице в Facebook.
"Чиновник получил 20 тысяч гривен от предпринимателя за препятствование осуществлению торговли на территории острова Труханов", — говорится в сообщении.
Его задержали недалеко от места работы после получения оговоренной сумы средств. На данный момент решается вопрос про объявление задержанному подозрения и избрания ему меры пресечения.
В кабинете директора проводятся обыски, устанавливается, давал ли он еще кому-то подобные "разрешения".
Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что за текущий год в отношении полицейских было открыто почти 600 уголовных производств.