наверх
26.07.201714:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве на взятке погорел чиновник коммунального предприятия

    (обновлено: )23
    По информации Прокуратуры Киева, директор "Плесо" получил 20 тысяч гривен от предпринимателя за препятствование осуществлению торговли на территории острова Труханов.
    Задержания на взятке директора Плесо
    Прокуратура Киева, facebook

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Директор КП "Плесо" был задержан на взятке Прокуратурой Киева совместно с Национальной полицией.

    Об этом Прокуратура сообщает своей странице в Facebook.

    "Чиновник получил 20 тысяч гривен от предпринимателя за препятствование осуществлению торговли на территории острова Труханов", — говорится в сообщении.

    Прокуратура Киева, facebook
    Задержания на взятке директора "Плесо"

    Его задержали недалеко от места работы после получения оговоренной сумы средств. На данный момент решается вопрос про объявление задержанному подозрения и избрания ему меры пресечения.

    В кабинете директора проводятся обыски, устанавливается, давал ли он еще кому-то подобные "разрешения".

    Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что за текущий год в отношении полицейских было открыто почти 600 уголовных производств.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эдмонд Саакян. Архивное фото
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Медведчук Виктор
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Заседание Совета Федерации РФ
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Скорая помощь в Киеве. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?