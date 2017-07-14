В Киеве на взятке задержали полицейского

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Следователи прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины и сотрудниками Национальной полиции разоблачили полицейского одного из районных управлений столичной полиции, который вымогал 5 тысяч долларов взятки.

За указанные средства правоохранитель обещал гражданину принять меры по закрытию уголовного производства, фигурантом которого был последний.

Офицера задержали во время получения им первой части обусловленных средств, а именно 52 тыс. гривен.

Сведения о правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что за текущий год в отношении полицейских было открыто почти 600 уголовных производств.