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    Киев

    В Киеве на взятке задержали полицейского

    (обновлено: )42
    Сообщается, что правоохранитель за пять тысяч долларов обещал гражданину принять меры по закрытию уголовного производства, фигурантом которого был последний.
    Задержание на взятке. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Следователи прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины и сотрудниками Национальной полиции разоблачили полицейского одного из районных управлений столичной полиции, который вымогал 5 тысяч долларов взятки.

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    За указанные средства правоохранитель обещал гражданину принять меры по закрытию уголовного производства, фигурантом которого был последний.

    Офицера задержали во время получения им первой части обусловленных средств, а именно 52 тыс. гривен.

    Сведения о правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

    Продолжаются первоочередные следственные действия.

    Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что за текущий год в отношении полицейских было открыто почти 600 уголовных производств.

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