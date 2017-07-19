Экс-мэр Керчи получил 8 лет колонии за взятку

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Керченский городской суд приговорил бывшего главу горадминистрации Сергея Писарева, обвиняемого в получении крупной взятки, к 8 годам лишения свободы, со штрафом 6,4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.

Приговор вынесен на основании представленных прокуратурой доказательств. Писарев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки, совершенное в особо крупном размере".

"Согласно позиции прокурора – государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, со штрафом в размере 6,4 миллиона рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима", — сказали в суде.

Установлено, что Писарев получил 3,2 миллиона рублей в долларовом эквиваленте за совершение действий по выделению земельных участков под коммерческое использование.

Напомним, ранее в Черновицкой области правоохранители разоблачили на взятке следователя одного из районных отделений полиции области.