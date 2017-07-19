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    Общество

    Экс-мэр Керчи получил 8 лет колонии за взятку

    (обновлено: )13610
    Установлено, что бывший мэр Керчи получил 3,2 миллиона рублей в долларовом эквиваленте за совершение действий по выделению земельных участков под коммерческое использование.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Керченский городской суд приговорил бывшего главу горадминистрации Сергея Писарева, обвиняемого в получении крупной взятки, к 8 годам лишения свободы, со штрафом 6,4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.

    Жесткое задержание полицейского при получении взятки в Одессе
    канал Нацполиции в YouTube
    Жесткое задержание полицейского при получении взятки в Одессе

    Приговор вынесен на основании представленных прокуратурой доказательств. Писарев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки, совершенное в особо крупном размере".

    "Согласно позиции прокурора – государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, со штрафом в размере 6,4 миллиона рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима", — сказали в суде.

    Установлено, что Писарев получил 3,2 миллиона рублей в долларовом эквиваленте за совершение действий по выделению земельных участков под коммерческое использование.

    Напомним, ранее в Черновицкой области правоохранители разоблачили на взятке следователя одного из районных отделений полиции области.

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