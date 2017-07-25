Стало известно, во сколько родителям обойдутся обеды в детсадах Киева

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Начальник управления дошкольного общего, среднего и внешкольного образования Елена Бохно рассказала, сколько родители будут платить за питание своего ребенка в детском саду в Киеве, информирует 44.ua.

По ее словам, в 2017 году установлена родительская плата за питание детей в дошкольных учебных заведениях в размере 70% от стоимости питания в день.

Отмечается, что в среднем стоимость питания и родительская плата на ребенка в день составит:

— до 3-х лет — 22,33 грн, родительская плата — 15,63 грн.

— вот 3-х до 6 (7) лет — 34,81 грн, родительская плата — 24,37 грн.

Также Бохно сообщила, что в нынешнем году повышений стоимости питания в коммунальных ДУЗ не ожидается.

"Стоимость питания и размер платы для родителей за питание детей в коммунальных дошкольных учебных заведениях до конца 2017 года году не изменится", — заверила она.

Напомним, в апреле в киевских школах и детских садах усилили меры безопасности, установив видеокамеры и "тревожные кнопки".