В школах и детсадах Киева подорожает питание

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В 2017 году в детских садах и школах увеличится стоимость питания, сообщает 44.ua со ссылкой на начальника управления дошкольного общего, среднего и внешкольного образования Елена Бохно.

"Цены на продукты питания растут и торги проводятся по реалиям этого года. По предварительным подсчетам, в 2017 году стоимость питания в ДОУ (дошкольных учебных заведениях — Ред.) на 1 ребенка в день увеличится в среднем по городу на 10%, в школах — на 6%", — сказала Бохно.

По ее словам, стоимость питания ребенка в детских садах теперь будет составлять 33,61 грн в день, из них 23,53 грн — родительская плата. На питание школьников начальных классов родители теперь должны выложить 12,63 грн, учеников 5-11 классов — 16,11 грн.

Ранее сообщалось, что массовое отравление детей произошло в школе-интернате им. Лысенко. По предварительной информации, об ухудшении состояния дети начали сообщать 4 февраля, после чего началась госпитализация. По данным медиков, предположительно, у детей была кишечная инфекция.