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    Опасное мороженое. Эксперт о некачественных продуктах питания

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    Смертельно опасная еда. Кто ответит? (35)

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    Исполнительный директор Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов заявил, что во всех городах продают мороженое с нарушением санитарных норм.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Просроченного мороженого сейчас достаточно много. Сейчас оно медленно, но уверенно перетекло в южные регионы. Его там достаточно много, то есть сейчас курортный сезон — людей там стало больше, и чтобы они его быстрее скушали", — сообщил Максим Несмиянов в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Массовое отравление суши в начале июля в Киеве вызвало серьезный резонанс — число отравившихся достигло около 40 человек. Также, по данным главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, в столице выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди взрослых и детей, в том числе зарегистрировано восемь случаев заболевания ботулизмом из-за употребления вяленой рыбы.

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