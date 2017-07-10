Опасное мороженое. Эксперт о некачественных продуктах питания

"Просроченного мороженого сейчас достаточно много. Сейчас оно медленно, но уверенно перетекло в южные регионы. Его там достаточно много, то есть сейчас курортный сезон — людей там стало больше, и чтобы они его быстрее скушали", — сообщил Максим Несмиянов в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Массовое отравление суши в начале июля в Киеве вызвало серьезный резонанс — число отравившихся достигло около 40 человек. Также, по данным главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, в столице выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди взрослых и детей, в том числе зарегистрировано восемь случаев заболевания ботулизмом из-за употребления вяленой рыбы.

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