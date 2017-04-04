В школах и детсадах Киева установили камеры видеонаблюдения

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В киевских школах и детских садах усилили меры безопасности, установив видеокамеры и "тревожные кнопки", сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

"В рамках городской целевой программы "Образование Киева: 2016-2018" было выделено 7,8 млн грн на установку системы "Тревожная кнопка" в садиках. "Кнопки" уже установлены во всех садиках столицы. Также более 24,3 млн пошло на установку камер видеонаблюдения в школах. На сегодня все образовательные учреждения столицы оборудованы такими камерами", — цитирует 44.ua Старостенко.

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Ранее министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что Министерство образования инициирует ускорение внедрения реформы новой школы с 12-летним обучением уже к 2023 году.