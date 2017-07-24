Киевлянина приговорили к 6 месяцам тюрьмы за издевательство над котом

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Голосеевский суд Киева в понедельник вынес приговор Дмитрию Киянице, которого в апреле прошлого года задержали за жестокое обращении с котом, сообщает ТСН.

Мужчине назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Однако приговор вступит в силу не сразу — еще в течение месяца осужденный имеет право обжаловать решение суда, а до тех пор будет находиться на свободе.

Дело Кияницы получило широкую огласку, когда в интернет попало видео, на котором осужденный привязал кота к дереву за шею и бил его шлангом.

Рассмотрение дела длилось более года, несколько месяцев потребовалось на ожидание выводов психиатров, которые должны были установить, вменяем ли мужчина.

Напомним, в апреле Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно гуманного отношения к животным (№5119-1).

Законопроектом, в частности, в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что издевательство над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, а также натравливание указанных животных друг на друга, содеянное из хулиганских или корыстных побуждений, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал зоозащитникам, митинговавшим у КГГА, защитить столичных уличных котов и обеспечить их безопасность. Столичный градоначальник попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева. Кличко рассказал, что у него самого дома живет кот, которого он подобрал на улице.