В Сумской области найдено захоронение останков животных с сибирской язвой

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КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В Сумской области расследуют выявление стихийного захоронения останков животных с сибирской язвой, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как стало известно, Ахтырской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения неустановленным лицом ветеринарных норм.

В Краснопольском районе на берегу реки Псел 30 июня было обнаружено стихийное захоронение останков двух овец.

"В останках животных, согласно результатам экспертизы, установлен диагноз "сибирская язва". В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного преступления", — говорится в сообщении.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ст. 251 (нарушение ветеринарных правил, повлекшее распространение эпизоотии или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№5119-1) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным)".