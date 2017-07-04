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    В Сумской области найдено захоронение останков животных с сибирской язвой

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    В останках животных, согласно результатам экспертизы, установлен диагноз "сибирская язва". Ахтырской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения неустановленным лицом ветеринарных норм.
    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    AFP PHOTO/Raul ARBOLEDA

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В Сумской области расследуют выявление стихийного захоронения останков животных с сибирской язвой, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich
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    Как стало известно, Ахтырской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения неустановленным лицом ветеринарных норм.

    В Краснопольском районе на берегу реки Псел 30 июня было обнаружено стихийное захоронение останков двух овец.

    "В останках животных, согласно результатам экспертизы, установлен диагноз "сибирская язва". В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного преступления", — говорится в сообщении.

    Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ст. 251 (нарушение ветеринарных правил, повлекшее распространение эпизоотии или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

    Напомним, 22 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№5119-1) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным)".

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