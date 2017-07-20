Участники акции в память о Шеремете пришли под здания АП и МВД

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Шествие к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета дошло до Администрации президента, где активисты написали черной краской на асфальте "Кто убил Павла?", передает "Украинская правда".

Листы с этим вопросом участники акции держат в руках, также они зажигают свечи.

twitter.com/HromadskeUA "Год без Павла". В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета

"Люди требуют от украинской власти найти убийц известного белорусского, русского и украинского журналиста. Примечательно, что на Банковой развеваются флаги Беларуси в честь визита президента этой страны Александра Лукашенко", — говорится в сообщении.

После АП колонна подошла к главному зданию Национальной полиции, ведущей расследование убийства Шеремета. Там участники акции прикрепили к входной двери в здание большой баннер с текстом "Кто убил Павла?" и портретом Шеремета.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

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Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.