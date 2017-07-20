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    Фотоленты

    Годовщина убийства. Кадры из жизни Павла Шеремета

    Тема:

    Годовщина убийства Павла Шеремета (288)

    (обновлено: )18
    Павел Шеремет. Архивное фото
    Журналист Павел Шеремет. Архивное фото
    Журналист Павел Шеремет
    Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве
    Павел Шеремет. Архивное фото
    Журналист Павел Шеремет
    Павел Шеремет и Борис Немцов
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет и Андрей Садовый
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет и Валерия Гонтарева
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет. Архивное фото
    Павел Шеремет. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Журналист Павел Шеремет. Архивное фото
    Журналист Павел Шеремет на Международном форуме "Медиа Будущего" в Международном мультимедийном пресс-центре (ММПЦ) агентства РИА Новости. Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Журналист Павел Шеремет
    Журналист Павел Шеремет
    Facebook Павла Шеремета
    Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве
    Журналист Павел Шеремет на Международном форуме "Медиа Будущего" в Международном мультимедийном пресс-центре (ММПЦ) агентства РИА Новости. Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Павел Шеремет. Архивное фото
    Павел Шеремет. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Журналист Павел Шеремет
    Журналист Павел Шеремет
    УНИАН
    Павел Шеремет и Борис Немцов
    Павел Шеремет и Борис Немцов
    Facebook Павла Шеремета
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Facebook Павла Шеремета
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Facebook Павла Шеремета
    Павел Шеремет и Андрей Садовый
    Павел Шеремет и Андрей Садовый
    Facebook Павла Шеремета
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Facebook Павла Шеремета
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Facebook Павла Шеремета
    Павел Шеремет и Валерия Гонтарева
    Павел Шеремет и Валерия Гонтарева
    Facebook Павла Шеремета
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Facebook Павла Шеремета
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Facebook Павла Шеремета
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Facebook Павла Шеремета
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Facebook Павла Шеремета
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Facebook Павла Шеремета
    Павел Шеремет
    Павел Шеремет
    Facebook Павла Шеремета

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    Павел Шеремет. Архивное фото

    Акция в память о погибшем год назад журналисте Павле Шеремете проходит в четверг в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

    Читайте также: Дело Шеремета: "Хотите в ЕС? Найдите убийц!"

    Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". 

    Коллеги, друзья и родственники погибшего собрались на месте гибели журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка. Среди присутствующих есть также депутаты Верховной Рады и общественные деятели. На перекрестке, где произошел взрыв автомобиля, установлен щит с портретом журналиста с надписью "Кто убил Павла? Прошел год", под ним желающие зажигают лампадки и возлагают цветы.

    "На месте взрыва уже собралось немало активистов, журналистов. Играют песни группы Dire Straits, которую любил Павел", — отмечает "Громадське ТБ".

    Участники акции позднее намерены отправиться к зданиям Службы безопасности Украины, Администрации президента и МВД, где будут требовать провести расследование убийства.

    Читайте также: Биография Павла Шеремета, убитого год назад в Киеве. Справка

    Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.

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