Depeche Mode в Киеве. Появились первые фото с монтажа сцены

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Легендарная рок-группа Depeche Mode, несмотря на отмену концерта в Минске, готовится к шоу в Киеве.

ТСН Монтаж сцены к концерту Depeche Mode в Киеве

Британские музыканты выступят на НСК "Олимпийский" на сцене размером в шестиэтажный дом, оборудование для которой перевозили десятки фур, сообщает ТСН.

ТСН Монтаж сцены к концерту Depeche Mode в Киеве

Ранее организаторы киевского концерта Depeche Mode предупредили, что ранний вход откроют в 17.30, общий запуск посетителей – с 18.00, в 19.45 на сцену выйдет Maya Jane Coles, а начало выступления Depeche Mode запланировано на 21.00.

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