наверх
19.07.201702:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Depeche Mode в Киеве. Появились первые фото с монтажа сцены

    (обновлено: )24
    Британские музыканты выступят на НСК "Олимпийский" на сцене размером в шестиэтажный дом, оборудование для которой перевозили десятки фур. Монтаж сцены продлится сутки.
    Монтаж сцены к концерту Depeche Mode в Киеве
    ТСН

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Легендарная рок-группа Depeche Mode, несмотря на отмену концерта в Минске, готовится к шоу в Киеве.

    ТСН
    Монтаж сцены к концерту Depeche Mode в Киеве

    Британские музыканты выступят на НСК "Олимпийский" на сцене размером в шестиэтажный дом, оборудование для которой перевозили десятки фур, сообщает ТСН

    ТСН
    Монтаж сцены к концерту Depeche Mode в Киеве

    Ранее организаторы киевского концерта Depeche Mode предупредили, что ранний вход откроют в 17.30, общий запуск посетителей – с 18.00, в 19.45 на сцену выйдет Maya Jane Coles, а начало выступления Depeche Mode запланировано на 21.00. 

    Смотрите также: Легендарные Depeche Mode прилетели в Киев

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Погребинский
    Создание "Малороссии". Конец войне?
    Михаил Добкин в суде
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Дмитрий Раимов
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"