Depeche Mode выпустили новый альбом Spirit

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Британская группа Depeche Mode 17 марта выпустила новый студийный альбом под названием Spirit. Продюсером пластинки выступил Джеймс Форд, ранее сотрудничавший с Florence and the Machine и Arctic Monkeys. В альбом вошли 12 композиций.

Depeche Mode ранее выпустили клип на одну из песен альбома — "Where's The Revolution".

В честь выхода нового альбома в пятницу вечером Depeche Mode дадут специальный концерт в Берлине. В Киеве рок-группа выступит 19 июля на НСК "Олимпийский".

Ранее музыканты Depeche Mode негативно оценили итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).