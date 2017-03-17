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    Культура

    Depeche Mode выпустили новый альбом Spirit

    (обновлено: )51
    Продюсером пластинки Depeche Mode выступил Джеймс Форд, ранее сотрудничавший с Florence and the Machine и Arctic Monkeys. В новый альбом вошли 12 композиций.
    Альбом Spirit Depeche Mode
    depechemode.com

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Британская группа Depeche Mode 17 марта выпустила новый студийный альбом под названием Spirit. Продюсером пластинки выступил Джеймс Форд, ранее сотрудничавший с Florence and the Machine и Arctic Monkeys. В альбом вошли 12 композиций.

    Depeche Mode ранее выпустили клип на одну из песен альбома — "Where's The Revolution".

       

    В честь выхода нового альбома в пятницу вечером Depeche Mode дадут специальный концерт в Берлине. В Киеве рок-группа выступит 19 июля на НСК "Олимпийский". 

    Ранее музыканты Depeche Mode негативно оценили итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit). 

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