Depeche Mode анонсировала выход нового альбома

КИЕВ, 1 фев – РИА Новости Украина. Британская группа Depeche Mode выпустит свой 14-й альбом "Spirit" 17 марта, предварять его будет сингл, релиз которого намечен на ближайшую пятницу.

Новый альбом будет издан на лейбле Columbia Records, продажи начнутся одновременно по всему миру 17 марта, сообщается в пресс-релизе группы. Сингл "Where's The Revolution" поступит в продажу в эту пятницу. Фрагмент песни группа представила на пресс-конференции в октябре в Милане, где объявила о мировом турне.

Группа также представила обложки альбома и сингла. Их оформлением занялся давний друг группы, фотограф Антон Корбейн. На обложке сингла изображен белый флаг на сером фоне, а на обложке альбома – несколько черных флагов и пары ног.

depechemode.com Обложка сингла "Where's The Revolution" Depeche Mode

Концерты первой части нового мирового турне Depeche Mode в рамках новой программы пройдут в 34 городах.

Depeche Mode – один из наиболее ярких представителей "новой волны", а также стилей синти-поп и пост-панк, была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад.

Ранее музыканты Depeche Mode негативно оценили итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал автор большей части песен группы Мартин Гор и клавишник-басист Энди Флетчер.