Лидер группы Depeche Mode выписан из минской больницы

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Лидер группы Depeche Mode Дэйв Гаан выписался из больницы в Минске, куда попал накануне из-за кишечного расстройства, сообщил РИА Новости главный врач 9-й городской клинической больницы Минска Валерий Кушниренко.

"Думаю, он уже уехал (из больницы — ред.)", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что выписка состоялась во вторник.

Главврач подчеркнул, что состояние музыканта удовлетворительное, необходимая медицинская помощь была ему оказана в полном объеме.

Он воздержался от комментариев относительного итогового диагноза Гаана, подчеркнув, что эта информация носит личный характер.

Как сообщалось ранее, в понедельник организаторы концерта Depeche Mode в Минске заявили, что концерт группы отменен из-за госпитализации ее лидера Дэйва Гаана в одну из больниц города. Сообщалось, что, по предварительной информации, у певца острое кишечное расстройство. В министерстве здравоохранения Белоруссии РИА Новости подтвердили информацию о госпитализации участника группы Depeche Mode, воздержавшись от дальнейших комментариев относительно диагноза и состояния здоровья ввиду конфиденциального характера данной информации.