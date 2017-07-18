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    Лидер группы Depeche Mode выписан из минской больницы

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    Главврач больницы подчеркнул, что состояние музыканта удовлетворительное, необходимая медицинская помощь была ему оказана в полном объеме.
    Солист британской группы Depeche Mode Дэйв Гaан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Лидер группы Depeche Mode Дэйв Гаан выписался из больницы в Минске, куда попал накануне из-за кишечного расстройства, сообщил РИА Новости главный врач 9-й городской клинической больницы Минска Валерий Кушниренко.

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    "Думаю, он уже уехал (из больницы —  ред.)", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что выписка состоялась во вторник.

    Главврач подчеркнул, что состояние музыканта удовлетворительное, необходимая медицинская помощь была ему оказана в полном объеме.

    Он воздержался от комментариев относительного итогового диагноза Гаана, подчеркнув, что эта информация носит личный характер.

    Как сообщалось ранее, в понедельник организаторы концерта Depeche Mode в Минске заявили, что концерт группы отменен из-за госпитализации ее лидера Дэйва Гаана в одну из больниц города. Сообщалось, что, по предварительной информации, у певца острое кишечное расстройство. В министерстве здравоохранения Белоруссии РИА Новости подтвердили информацию о госпитализации участника группы Depeche Mode, воздержавшись от дальнейших комментариев относительно диагноза и состояния здоровья ввиду конфиденциального характера данной информации.

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