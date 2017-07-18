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    Концерту быть: Depeche Mode подтвердили выступление в Киеве

    (обновлено: )57
    Согласно данным, организаторы киевского и белорусского концерта договариваются, чтобы белорусы могли просто обменять свои билеты и приехать на концерт в Киеве.
    Солист группы Depeche Mode Дэвид Гaан
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Группа Depeche Mode выступит в Украине,  вся группа в полном составе вечером вылетает в Киев.

    Согласно данным, организаторы киевского и белорусского концерта договариваются, чтобы белорусы могли просто обменять свои билеты и приехать на концерт в Киеве.

    Скриншот со страницы Depeche Mode в Facebook

    На своей официальной странице в Facebook группа Depeche Mode подтвердила, что концерт в столице Украины состоится.

    Как сообщалось ранее, в понедельник организаторы концерта Depeche Mode в Минске заявили, что концерт группы отменен из-за госпитализации ее лидера Дэйва Гаана в одну из больниц города. Сообщалось, что, по предварительной информации, у певца острое кишечное расстройство. В министерстве здравоохранения Белоруссии РИА Новости подтвердили информацию о госпитализации участника группы Depeche Mode, воздержавшись от дальнейших комментариев относительно диагноза и состояния здоровья ввиду конфиденциального характера данной информации.

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