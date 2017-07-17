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    Культура

    Лидер Depeche Mode попал в больницу в Минске

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    Организаторы концерта Depeche Mode в Минске советуют купившим билеты сохранить их, чтобы иметь возможность сдать, а также следить за информацией о возможностях переноса концерта на более поздний срок.
    Солист британской группы Depeche Mode Дэйв Гaан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июл – РИА Новости Украина. Концерт Depeche Mode в Минске не состоится, поскольку лидер группы Дэйв Гаан попал в одну из больниц города с кишечным расстройством, сообщили в понедельник организаторы концерта.

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    Ранее запись об отмене шоу появилась на странице коллектива в Facebook, однако там не уточнялось, кто из музыкантов заболел.

    "Дайв Гаан не сможет выступить сегодня на концерте из-за кишечного расстройства", — объявил представитель организаторов по громкой связи собравшимся на "Минск-арене" зрителям.

    Организаторы концерта советуют купившим билеты сохранить их, чтобы иметь возможность сдать, а также следить за информацией о возможностях переноса концерта на более поздний срок.

    Группа Depeche Mode — один из наиболее ярких представителей "новой волны", а также стилей синти-поп и пост-панк, была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад.

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