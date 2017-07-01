В Киеве нужно закрыть треть заведений общепита - Госпотребслужба

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В Киеве треть заведений общепита должны на время закрыться, чтобы провести санитарные мероприятия и исправить недостатки. Таковы результаты проверки, проведенной 1 июля Госпотребслужбой, передают "Украинские новости".

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Согласно информации издания, в субботу специалисты Госпродпотребслужбы провели проверки санитарного состояния объектов общепита в Киеве. По результатам проверки, 30% заведений должны временно закрыться для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков.

По данным лабораторных исследований, возможным этиологическим фактором является возбудитель сальмонеллеза.

Сегодня стало известно, что количество отравившихся суши в Киеве возросло до 34. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Ранее сообщалось, что власти Киева установили жесткий контроль за качеством пищевых продуктов, производимых и находящихся в обращении в столице.