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    Девушка-коп в Киеве заказала похищение человека за 50 тыс грн

    Тема:

    Рост криминала в Украине (258)

    (обновлено: )2410
    За похищение человека женщина предложила вознаграждение в $6 000 США, затем уменьшила сумму до 50 тыс. гривен. Правоохранители инсценировали похищение мужчины и передали "исполнителю" видеодоказательства совершенного преступления.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В Киеве задержали девушку-копа, которая заказала похищение человека, сообщает пресс-служба ведомства.

    Мужчины в балаклавах. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
    Небезопасная жизнь. Бригада Кивы получила лицензию на убийство

    "24-летняя женщина-полицейский с целью помочь своему сожителю, который находится в СИЗО по подозрению в совершении умышленного убийства, попросила своего знакомого за денежное вознаграждение похитить другого мужчину, и путем применения насилия заставить его дать признательные показания в этом убийстве, тем самым сняв обвинения в этом преступлении с ее сожителя", — говорится в сообщении.

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    За похищение человека женщина предложила вознаграждение в $6 000 США, затем уменьшила сумму до 50 тыс. гривен.

    Правоохранители инсценировали похищение мужчины и передали "исполнителю" видеодоказательства якобы совершенного преступления. Женщину задержали после передачи первой части вознаграждения. 

    Facebook Прокуратура Киева
    Задержание женщины-полицейской в Киеве

    В настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 386 (препятствование появлению свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) УК Украины.

    Следственные действия продолжаются.

    Ранее сообщалось, что суд выпустил из СИЗО одного из обвиняемых по делу о "похищении" нардепа от БПП Алексея Гончаренко. 

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