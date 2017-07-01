Девушка-коп в Киеве заказала похищение человека за 50 тыс грн

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В Киеве задержали девушку-копа, которая заказала похищение человека, сообщает пресс-служба ведомства.

"24-летняя женщина-полицейский с целью помочь своему сожителю, который находится в СИЗО по подозрению в совершении умышленного убийства, попросила своего знакомого за денежное вознаграждение похитить другого мужчину, и путем применения насилия заставить его дать признательные показания в этом убийстве, тем самым сняв обвинения в этом преступлении с ее сожителя", — говорится в сообщении.

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За похищение человека женщина предложила вознаграждение в $6 000 США, затем уменьшила сумму до 50 тыс. гривен.

Правоохранители инсценировали похищение мужчины и передали "исполнителю" видеодоказательства якобы совершенного преступления. Женщину задержали после передачи первой части вознаграждения.

Facebook Прокуратура Киева Задержание женщины-полицейской в Киеве

В настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 386 (препятствование появлению свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что суд выпустил из СИЗО одного из обвиняемых по делу о "похищении" нардепа от БПП Алексея Гончаренко.