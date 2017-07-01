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    Смертельное ДТП в Изюме. Дети собирают обломки искореженного BMW

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    На месте смертельной аварии, в которой погибли две девушки 24 и 16 лет, спокойно разгуливают маленькие дети, а некоторые из них даже помогают коммунальщикам собирать остатки иномарки.
    Канал на Youtube ObriIzyum

    В сети появилось видео, на котором видно, как коммунальщики города Изюм Харьковской области собирают и увозят обломки автомобиля BMW, в котором насмерть разбились две девушки. 

    Примечательно, что на месте смертельной аварии спокойно разгуливают маленькие дети, а некоторые из них даже помогают коммунальщикам собирать остатки иномарки.

    Смотрите также: Засняли свою смерть. В Изюме девушки разбились на авто в прямом эфире

    Напомним, 29 июня в городе Изюм две девушки попали в смертельное ДТП во время прямой трансляции видео в Instagram. 24-летняя водитель не справилась с управлением, в результате чего авто врезался в столб. Водитель получила телесные повреждения, от которых скончалась по дороге в больницу. Ее 16-летняя подруга погибла на месте.

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