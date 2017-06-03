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    Экс-главу полиции Обухова арестовали за попытку похищения гражданина РФ

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    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура и СБУ задержали группу лиц, которая пыталась за 17 млн ​​долларов похитить бывшего гражданина РФ и переправить его в Россию.
    Наручники. Архивное фото
    MARVIN RECINOS/AFP

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Начальник Обуховского районного отделения полиции Денис Ярославский, подозреваемый в организации заказного похищения бывшего гражданина РФ, еще в феврале 2017 года подал рапорт об отставке с руководящей должности, сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии LIGA.net.

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    facebook.com/e.seitbullaeva
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    По его словам, с момента подачи рапорта Ярославский не имел никакого отношения к руководству полиции, вместо него был назначен временно исполняющий обязанности начальника.

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    Жукович добавил, что после отставки полицейский практически все время провел в отпуске и на больничном. Также он сообщил, что полиция проведет служебное расследование в отношении Ярославского.

    В то же время сам Ярославский в ходе судебного заседания 2 июня заявил, что "не увольнялся из правоохранительных органов, хотя этого хотят".

    Украинская правда
    Денис Ярославский во время судебного заседания

    Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура и СБУ задержали группу лиц, которая пыталась похитить бывшего гражданина РФ и переправить его в Россию.

    По данным СМИ, злоумышленники пытались похитить и вывезти в РФ владельца Обуховского картонного комбината Владимира Крупчака, у которого якобы образовался карточный долг в $17 млн, однако официально в ГПУ эту информацию не подтверждали.

    Впоследствии стало известно, что одним из подозреваемых, которого задержали по этому делу, является начальник Обуховского райотдела Нацполиции Денис Ярославский.

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    Как сообщает "Страна", в пятницу, 2 июня, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей троим задержанным подозреваемым в организации попытки похищения владельца Обуховского картонно-тарного комбината, бывшего депутата Госдумы России Владимира Крупчака в обмен на денежное вознаграждение. 

    Ярославский отрицает наличие состава преступления в своих действиях и называет произошедшее местью со стороны правоохранителей.

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