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    Киев

    Объявившую голодовку Сыроид забрала "скорая"

    (обновлено: )6420
    У Сыроид низкий уровень сахара в крови - 2,8 ммоль/литр - гипогликемия, брадикардия, гипотония, а также опоясывающие боли в животе с подозрением на панкреатит.
    Оксана Сыроид
    Facebook Оксаны Сыроид

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Заместителя председателя Верховной Рады Оксану Сыроид, голодавшую пятые сутки под зданием Администрации президента, забрала скорая помощь, сообщили в пресс-службе партии "Объединение "Самопомич".

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    Как стало известно, Сыроид госпитализировали сегодня около 10.30.

    По данным УНИАН, утром вице-спикеру стало плохо.

    Сообщается, что у нее низкий уровень сахара в крови — 2,8 ммоль/литр — гипогликемия, брадикардия, гипотония, а также опоясывающие боли в животе с подозрением на панкреатит.

    Напомним, 20 июня вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид объявила голодовку вслед за председателем депутатской фракции "Самопомич" Олегом Березюком из-за львовского мусора.

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