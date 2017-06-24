Объявившую голодовку Сыроид забрала "скорая"

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Заместителя председателя Верховной Рады Оксану Сыроид, голодавшую пятые сутки под зданием Администрации президента, забрала скорая помощь, сообщили в пресс-службе партии "Объединение "Самопомич".

Как стало известно, Сыроид госпитализировали сегодня около 10.30.

По данным УНИАН, утром вице-спикеру стало плохо.

Сообщается, что у нее низкий уровень сахара в крови — 2,8 ммоль/литр — гипогликемия, брадикардия, гипотония, а также опоясывающие боли в животе с подозрением на панкреатит.

Напомним, 20 июня вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид объявила голодовку вслед за председателем депутатской фракции "Самопомич" Олегом Березюком из-за львовского мусора.