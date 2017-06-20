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    Политика

    Сыроид объявила голодовку вслед за Березюком

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (311)

    (обновлено: )18720
    Сыроид призвала львовян объединить свои усилия и обратиться к президенту с требованием уволить главу областной администрации, который выполнял и издавал преступные приказы, унижая достоинство жителей города.
    Оксана Сыроид
    Facebook Оксанs Сыроид

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид объявила голодовку вслед за председателем депутатской фракции "Самопомич" Олегом Березюком. Об этом она заявила в ходе утреннего заседания парламента, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

    Скриншот с видео
    Сыроид объявила голодовку

    "Львов – это лишь пример сопротивления этой лжи и вашему произволу. Один маленький пример. Я хочу сегодня поддержать Олега Березюка, и я присоединюсь к нему. Я буду рядом с ним, я буду голодать для того, чтобы попытаться защитить людей от произвола. Это мой поступок, мой выбор как человека. А львовянам я советую объединить свои усилия и обратиться к президенту с требованием уволить главу областной администрации, который выполнял и издавал преступные приказы, унижая достоинство львовян", — сказала Сыроид с парламентской трибуны.

    Напомним, 19 июня Олег Березюк объявил голодовку. В тот же день стало известно, что власти Львова снова попросили Кабмин и президента Украины Петра Порошенко ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за мусора, который не вывозят.

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