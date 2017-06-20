Еще один нардеп от "Самопомочи" объявил голодовку

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Самопомич" Тарас Пастух вслед за своей коллегой Оксаной Сыроид объявил голодовку.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Депутат напомнил, что накануне председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк из-за проблемы мусора во Львове начал голодовку возле здания Администрации президента Украины.

"Эта проблема может быть снята только одним человеком в государстве. Но если он забыл о судьбе своих предшественников, то наша задача — помочь ему принять это решение", — написал Пастух.

Напомним, во вторник голодовку также объявила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.