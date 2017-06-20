наверх
20.06.201717:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Еще один нардеп от "Самопомочи" объявил голодовку

    (обновлено: )5402
    Народный депутат от фракции "Самопомич" Тарас Пастух объявил голодовку, решив поддержать львовян, выступая за скорейшее решение проблемы мусора во Львове.
    Тарас Пастух
    facebook.com/taras.pastukh.35

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Самопомич" Тарас Пастух вслед за своей коллегой Оксаной Сыроид объявил голодовку.

    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Раде ругаются из-за мусорного кризиса, но конструктива нет – спецкор

    Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

    Депутат напомнил, что накануне председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк из-за проблемы мусора во Львове начал голодовку возле здания Администрации президента Украины.

    "Эта проблема может быть снята только одним человеком в государстве. Но если он забыл о судьбе своих предшественников, то наша задача — помочь ему принять это решение", — написал Пастух.

    Напомним, во вторник голодовку также объявила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Петра Порошенко в США
    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа
    Украинский военный
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    ЛГБТ-марш в Киеве
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ