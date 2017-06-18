Вице-премьер поддержала ЛГБТ-марш в Киеве

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заверила, что проведение в Киеве марша равенства не является "пропагандой гомосексуальности", а является экзаменом на зрелость и образованность.

"Знаю, что тема ЛГБТ-сообщества является очень чувствительной в нашей стране. А особенно когда на ней пытаются заработать политические очки, а чужие — рассорить украинцев. Однако, глядя в будущее, будучи ответственными за него, мы не можем игнорировать права наших сограждан. Время откровенно сказать: имперское наследство пренебрежения к конкретному человеку до сих пор не преодолено", — отметила Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

По ее словам, "Киевпрайд Марш – это не пропаганда гомосексуальности, как некоторые хотят нас убедить. Гомосексуальность – это не выбор. И это не болезнь, как утверждают сторонники лечения электрическим током".

"Она (гомосексуальность, — ред.) не передается воздушно-капельным путем, за нее невозможно сагитировать. Гомосексуальные люди, бисексуалы, трансгендеры – это такие же граждане нашей страны, которые так же, как и все остальные, платят налоги, и имеют такие же права. Имеем печальную статистику преступлений на почве гомофобии, издевательства на транссексуалами, чрезвычайно высокий уровень суицида среди ЛГБТ-подростков. Не свидетельствуют ли эти цифры о том, что настоящей ущерб духовности и общественной морали наносит неоправданная средневековая агрессия и тотальное нежелание признать проблему?", — заявила вице-премьер.

По ее словам, "цивилизованный мир давно оставил предрассудки и взял за основу развития глубинные знания и гуманность".

"Уверена, что будущее Украины – это полеты на Марс, лекарства от рака, грандиозные инновации, а не разоблачение личной жизни соседа. И напомню тем, кто обращается к религиозным мотивам и цитирует Библию, что самая главная христианская ценность – это любовь к ближнему своему", — отметила вице-премьер.

Как сообщалось ранее, на время марша в Киеве перекроют движение транспорта по ряду улиц. Так, временно перекроют движение на Владимирской (от ул. Хмельницкого до Толстого), ул. Льва Толстого (от ул. Тарасовской до площади Льва Толстого), ул. Антоновича (от ул. Саксаганского до ул. Льва Толстого), ул. Большой Васильковской (от ул. Саксаганского до ул. Скоропадского), ул. Пушкинской (от б-ра Шевченко до ул. Толстого), на бульваре Шевченко (от Бессарабской площади до ул. Леонтовича).