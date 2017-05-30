Audi на полном ходу врезался в маршрутку в Киеве: девять пострадавших

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Девять человек пострадали в результате аварии на подъезде к столице со стороны Вышгорода, сообщают очевидцы.

"Днем на требование экипажа патрульной полиции №503, остановиться водитель Subaru нажимает на педаль газа, начинается погоня в сторону КП "Водогон". Возле остановки "Лісова" полицейские замечают серьезную аварию и начинают оказывать первую помощь. Как выяснилось позже, по непонятным пока причинам, за несколько минут до начала погони водитель автомобиля Audi, г.н JEZ027 (lt), на полном ходу въехал в маршрутный автобус №398, сообщением Киев-Вышгород", — сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

Facebook "Киев Оперативный" Audi на полном ходу врезался в маршрутку в Киеве

В результате аварии пострадали 9 человек, в числе которых и водитель Audi. Пострадавшие госпитализированы.

Медики также отметили, что от водителя автомобиля слышен запах алкоголя.

Во вторник маршрутный автобус "Богдан" утром во вторник столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter на автодороге Харьков — Симферополь в Мелитопольском районе Запорожской области. В результате ДТП "Богдан", в котором находились пассажиры, перевернулся. Пострадали 32 человека.