наверх
26.05.201715:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове дотла сгорела маршрутка

    (обновлено: )225
    По данным спасателей, Volkswagen LT 46 сгорел утром в пятницу во дворе жилой шестнадцатиэтажки. В результате пожара частично пострадали две легковушки, припаркованные рядом.
    В Харькове сгорела маршрутка
    kharkiv.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В Харькове во дворе жилой шестнадцатиэтажки на ул. Ахсарова утром в пятницу сгорел микроавтобус Volkswagen LT 46, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

    "Спасатели выяснили, что в данном автомобиле, 2003 года выпуска, горел моторный отсек и частично салон на площади 10 кв.м", — говорится в сообщении.

    kharkiv.dsns.gov.ua
    В Харькове сгорела маршрутка

    В результате пожара частично пострадали две легковушки, припаркованные рядом. Причина возникновения возгорания выясняется правоохранителями.

    Ранее сообщалось о крупном пожаре в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере