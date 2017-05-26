В Харькове дотла сгорела маршрутка

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В Харькове во дворе жилой шестнадцатиэтажки на ул. Ахсарова утром в пятницу сгорел микроавтобус Volkswagen LT 46, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"Спасатели выяснили, что в данном автомобиле, 2003 года выпуска, горел моторный отсек и частично салон на площади 10 кв.м", — говорится в сообщении.

kharkiv.dsns.gov.ua В Харькове сгорела маршрутка

В результате пожара частично пострадали две легковушки, припаркованные рядом. Причина возникновения возгорания выясняется правоохранителями.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Киеве.